Trump advierte a la OTAN: «Si no invierten en defensa, EE. UU. no los defenderá»

Crítica a los países de la OTAN.

Propuesta de cambios en el compromiso estadounidense.

Debate sobre la defensa colectiva en la OTAN.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente este jueves a los miembros de la OTAN desde la Casa Blanca.

Trump enfatizó que si los países aliados no aumentan sus inversiones en defensa, Estados Unidos no cumplirá con su compromiso de protección.

Según informes de NBC, el mandatario está considerando ajustes significativos en la participación de EE. UU. UU. en la Alianza Atlántica, favoreciendo a los estados que cumplen con sus obligaciones financieras.

En sus declaraciones a los medios, Trump no mencionó explícitamente los posibles cambios, pero reiteró su postura de que aquellos países que no inviertan adecuadamente en su seguridad no contarán con el apoyo militar estadounidense.

Trump advierte a la OTAN desde la Casa Blanca

Reportero: “¿Va a implementar esa política de que Estados Unidos no defenderá a los países de la OTAN que no pagan?” Trump: “Creo que es de sentido común: si no pagan, no los voy a defender”.

Esta posición pone en tela de juicio el principio de defensa colectiva consagrado en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece la obligación de los miembros de la OTAN de responder colectivamente a un ataque contra cualquiera de ellos.

Durante su primer mandato presidencial y en la actual campaña electoral, Trump ha criticado abiertamente este principio, que solo ha sido invocado una vez en la historia de la Alianza: por Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En aquel entonces, la solidaridad internacional se vio reflejada en una respuesta conjunta contra el terrorismo.

La OTAN ha fijado como meta que cada miembro destina al menos el 2 % de su PIB a gastos de defensa. Una meta que aún no alcanzan ocho de los 32 países que conforman la organización.