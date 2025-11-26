“Muy cerca”: Trump habla de un inminente acuerdo entre Rusia y Ucrania
Publicado el 11/25/2025 a las 21:45
- Trump afirma avance diplomático
- Paz Rusia-Ucrania cercana
- Negociaciones entran fase final
Segun informa infobae, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Washington se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra de casi cuatro años.
Trump hizo estas declaraciones durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, donde sostuvo que “lo lograremos” y reiteró que el avance entre las delegaciones es significativo.
El mandatario explicó que “creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, aludiendo a las dificultades que ha tenido el proceso de negociación.
Según Trump, tanto Rusia como Ucrania perdieron 25.000 soldados en el último mes, lo que considera un factor que ha acelerado la urgencia de alcanzar un acuerdo.
Avances ratificados por Trump
Donald Trump aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca” https://t.co/zYzN1dbegg
— Infobae América (@infobaeamerica) November 25, 2025
Tras su discurso público, Trump reforzó el mensaje en sus redes sociales, asegurando que durante la última semana su equipo ha logrado “enormes avances” para poner fin al conflicto.
Afirmó que la guerra “jamás habría comenzado” si él hubiera sido presidente durante el inicio de la misma.
En ese mensaje detalló que el equipo negociador ha trabajado sobre un Plan de Paz original de 28 puntos redactado por Estados Unidos.
Ese plan, según indicó, ha sido perfeccionado con aportes de ambas partes y ya quedan solo “unos pocos puntos de desacuerdo”.
Trump acuerdo paz en fase delicada
El mandatario anunció que ordenó a su Enviado Especial, Steve Witkoff, viajar a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin.
Al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sostendría conversaciones con representantes ucranianos.
Trump expresó su intención de reunirse tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky cuando el acuerdo esté “definitivo o en su fase final”.
Pidió que se actúe rápidamente para alcanzar la paz “lo antes posible”.
Obstáculos que persisten
Funcionarios del gobierno estadounidense transmitieron también un mensaje de optimismo respecto al impulso diplomático.
Reconocieron, sin embargo, que persisten puntos conflictivos que requieren nuevas rondas de diálogo entre las partes involucradas.
La Casa Blanca aclaró que estos desacuerdos no son “insuperables” y que se han logrado avances fundamentales en la estructura del acuerdo.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos ha logrado un “progreso tremendo” hacia un posible entendimiento.
Trump acuerdo paz y reuniones clave
Leavitt explicó que quedan “detalles delicados” por resolver y que estas cuestiones necesitan más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Medios estadounidenses y británicos reportaron que Driscoll sostuvo reuniones en Abu Dhabi con una delegación rusa.
Esas conversaciones se llevaron a cabo después de encuentros previos con autoridades ucranianas en Ginebra.
El portavoz de Driscoll, el teniente coronel Jeff Tolbert, afirmó que “las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”.
Filtraciones y reportes internacionales
Varios medios estadounidenses informaron que, según declaraciones de un funcionario estadounidense al Financial Times, Ucrania habría aceptado un acuerdo dentro de las propuestas de Estados Unidos.
La fuente aseguró que Driscoll ha tenido un papel decisivo en las negociaciones durante los últimos días.
No obstante, el Kremlin evitó confirmar o desmentir la existencia de estos encuentros diplomáticos.
El portavoz Dmitri Peskov se negó a ofrecer detalles al respecto ante consultas de la prensa internacional.
Condiciones del plan estadounidense
El plan estadounidense, originalmente formulado en 28 puntos, incluiría que Ucrania ceda las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia.
También contemplaría una reducción del tamaño del ejército ucraniano, medidas que Kiev ha considerado inaceptables.
Las informaciones sobre estas condiciones han generado inquietud en la comunidad internacional.
El contenido del plan no ha sido confirmado oficialmente por las partes involucradas.
Zona crítica del conflicto
El reciente impulso diplomático llega en un momento crítico para Ucrania.
El país enfrenta agotamiento tras casi cuatro años de guerra y un amplio daño a su infraestructura energética debido a ataques rusos con misiles y drones.
Tanto Rusia como Ucrania han sufrido enormes pérdidas humanas, con cientos de miles de soldados muertos o heridos desde el inicio de la invasión.
En el frente de batalla, las fuerzas rusas avanzan lentamente con un alto costo humano.