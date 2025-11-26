“Muy cerca”: Trump habla de un inminente acuerdo entre Rusia y Ucrania

Trump afirma avance diplomático

Paz Rusia-Ucrania cercana

Negociaciones entran fase final

Segun informa infobae, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Washington se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra de casi cuatro años.

Trump hizo estas declaraciones durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, donde sostuvo que “lo lograremos” y reiteró que el avance entre las delegaciones es significativo.

El mandatario explicó que “creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, aludiendo a las dificultades que ha tenido el proceso de negociación.

Según Trump, tanto Rusia como Ucrania perdieron 25.000 soldados en el último mes, lo que considera un factor que ha acelerado la urgencia de alcanzar un acuerdo.

Avances ratificados por Trump

Donald Trump aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca” https://t.co/zYzN1dbegg — Infobae América (@infobaeamerica) November 25, 2025



Tras su discurso público, Trump reforzó el mensaje en sus redes sociales, asegurando que durante la última semana su equipo ha logrado “enormes avances” para poner fin al conflicto.

Afirmó que la guerra “jamás habría comenzado” si él hubiera sido presidente durante el inicio de la misma.

En ese mensaje detalló que el equipo negociador ha trabajado sobre un Plan de Paz original de 28 puntos redactado por Estados Unidos.

Ese plan, según indicó, ha sido perfeccionado con aportes de ambas partes y ya quedan solo “unos pocos puntos de desacuerdo”.