Revelan donde pasara Donald Trump el thanksgiving como presidente
Publicado el 11/25/2025 a las 20:49
- Trump viaja a Mar-a-Lago
- Primera dama acompaña viaje
- Inicia temporada festiva presidencial
Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump viajaron este martes a su mansión Mar-a-Lago para celebrar el puente de thanksgiving.
Será la primera vez que lo hagan desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, marcando un momento simbólico en su retorno al poder.
La visita representa el inicio informal de la temporada de celebraciones navideñas en Palm Beach.
Según The Palm Beach Post, esta es la visita número 15 del mandatario a la propiedad en esta nueva etapa presidencial.
Compañía de Melania resalta importancia de la festividad
🚨🇺🇸| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump sale de la Casa Blanca junto a su esposa Melania, rumbo a La Florida en el Marine One. Pasarán el día de Acción de Gracias en Palm Beach. 🙏 pic.twitter.com/Dp166LY7M1
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 25, 2025
La presencia de la primera dama en el viaje ha llamado la atención.
Melania Trump no suele acompañar al presidente en todos sus desplazamientos, por lo que este gesto resalta la relevancia del día festivo.
Trump y Melania llegaron a Florida a bordo del Air Force One.
El viaje fue seguido de cerca por los medios, dada la conexión histórica del mandatario con su residencia en Florida.
Trump Acción de Gracias revive tradiciones en Mar-a-Lago
Mar-a-Lago ha sido descrita como un “mini Versalles” por su opulencia.
El complejo se ha convertido en el lugar preferido del presidente para celebrar fechas importantes.
Durante su primer mandato, Trump pasó tres temporadas de Acción de Gracias en ese mismo resort.
En 2019, desde allí viajó en secreto a Afganistán para compartir la cena festiva con tropas estadounidenses.
Fiestas exclusivas caracterizan la mansión presidencial
Las celebraciones organizadas en Mar-a-Lago son conocidas por su lujo.
Figuras influyentes, donantes y empresarios suelen reunirse allí durante festividades clave.
En Halloween, el resort albergó una fiesta inspirada en “El Gran Gatsby”.
La celebración contrastó con el clima político marcado por un largo cierre de Gobierno.
Trump Acción de Gracias inicia con indulto presidencial de pavos
Antes de partir hacia Florida, Trump y Melania encabezaron la ceremonia del indulto de pavos.
Este acto anual salva a dos aves del destino de convertirse en cena festiva.
La tradición es una de las más conocidas de la vida presidencial.
Se celebra cada año como antesala del thanksgiving
Historia y relevancia cultural del thanksgiving
Cada año se consumen cerca de 50 millones de pavos en Estados Unidos.
La festividad es considerada la reunión familiar más importante del país.
Se remonta a la cena de 1621 entre colonos británicos e indígenas.
Actualmente se celebra el último jueves de noviembre.