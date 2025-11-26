Revelan donde pasara Donald Trump el thanksgiving como presidente

Trump viaja a Mar-a-Lago

Primera dama acompaña viaje

Inicia temporada festiva presidencial

Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump viajaron este martes a su mansión Mar-a-Lago para celebrar el puente de thanksgiving.

Será la primera vez que lo hagan desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, marcando un momento simbólico en su retorno al poder.

La visita representa el inicio informal de la temporada de celebraciones navideñas en Palm Beach.

Según The Palm Beach Post, esta es la visita número 15 del mandatario a la propiedad en esta nueva etapa presidencial.

Compañía de Melania resalta importancia de la festividad

🚨🇺🇸| ÚLTIMA HORA: El presidente Trump sale de la Casa Blanca junto a su esposa Melania, rumbo a La Florida en el Marine One. Pasarán el día de Acción de Gracias en Palm Beach. 🙏 pic.twitter.com/Dp166LY7M1 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 25, 2025



La presencia de la primera dama en el viaje ha llamado la atención.

Melania Trump no suele acompañar al presidente en todos sus desplazamientos, por lo que este gesto resalta la relevancia del día festivo.

Trump y Melania llegaron a Florida a bordo del Air Force One.

El viaje fue seguido de cerca por los medios, dada la conexión histórica del mandatario con su residencia en Florida.