«Bueno, yo siempre muy agradecido con la gente de Amazon, lo que va a salir ahora dentro de poco va a ser muy útil para toda esa gente que busque adentrarse en la cultura del hip-hop de la parte latina, me parece primero que nada un espacio muy grande que nos da la gente de Amazon y es para toda esa gente que se quiere meter más e ir al núcleo de esta cultura, es muy útil», señaló Trueno.

Tras hablar de Amazon, ¿Trueno tendrá una colaboración con Peso Pluma?

Uno de los referentes más grandes que hay en todo México actualmente de los «Corridos Tumbados» sin duda alguna es Peso Pluma, el rapero argentino fue cuestionado sobre si en un futuro desearía hacer una colaboración con el nacido en Jalisco, a lo que respondió lo siguiente.

«Peso Pluma lo descubrí hace poco, estoy empezando a adentrarme a poquito en toda esta movida de ‘nueva/vieja’ música, porque el regional mexicano también ha estado desde hace mucho, el regional y los corridos me gustan mucho, también estuve escuchando mucho la cumbia que hay en Monterrey, me gusta mucho ‘Santa Fe Klan’, obviamente mi pana ‘Alemán’ de CDMX, México es un país que no para de sacar talentos, así que ahí estaremos siempre presentes en México cuando nos conecte la cultura del hip-hop». señaló el rapero.