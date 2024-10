True Value se declara en bancarrota y vende activos a Do it Best

True Value se declara en bancarrota.

Do it Best comprará sus activos.

Bancarrotas comerciales aumentan en 2024.

True Value, una minorista nacional de ferreterías con más de 70 años de historia, ha declarado bancarrota.

La empresa con sede en Chicago solicitó protección bajo el Capítulo 11 ante la Corte de Bancarrotas de EE.UU. para el Distrito de Delaware.

Como parte del proceso, la compañia venderá la mayoría de sus activos a su competidor Do it Best.

Fundada en 1948, True Value continuará proveyendo productos a ferreterías de propiedad independiente.

Declaraciones de Chris Kempa y Dan Starr sobre la adquisición de True Value

Chris Kempa, CEO de la empresa, dijo que la oferta de Do it Best es el paso más beneficioso para la empresa y sus asociados.

Las tiendas que son de propiedad independiente, no están involucradas en la bancarrota, excepto una en Palatine, Illinois.

True Value opera como una cooperativa mayorista que abastece a ferreterías, centros de jardinería y otros comerciantes.

Dan Starr, jefe de Do it Best, señaló que la adquisición representa un hito estratégico para su empresa, también una cooperativa.