Trump evalúa enviar al segundo de Kristi Noem como embajador en El Salvador
Publicado el 12/09/2025 a las 20:06
- Nombramiento avanzaría sin Senado
- El Salvador es clave
- Edgar gana relevancia diplomática
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar, como nuevo embajador en El Salvador, según varias fuentes consultadas por CBS News.
La propuesta lo situaría como segundo nombramiento diplomático directo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
De acuerdo con dos fuentes citadas por CBS News, la designación no requeriría una nueva aprobación del Senado.
Troy Edgar y el plan de Trump
Trump to name DHS official Troy Edgar to be ambassador to El Salvador, sources say. https://t.co/75zcTJDlUN
— CBS News (@CBSNews) December 9, 2025
Esto permitiría que su llegada a la sede diplomática ocurra pronto.
Por ahora no existe una fecha de inicio confirmada.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no se han pronunciado sobre el posible nombramiento.
Funcionarios consultados destacaron la buena relación laboral entre Edgar y la secretaria Noem.
¿Por qué importa?
AI presents the opportunity to revolutionarily enhance government efficiency and modernize the federal workforce, as discussed by @Troy_Edgar of @DHSgov, guest presenter in OPM’s Senior Executive Development Program. Learn more about the program and register here:… pic.twitter.com/40Tw1Jh1zA
— U.S. Office of Personnel Management (@USOPM) December 9, 2025
El Salvador ocupa un papel clave en la estrategia migratoria del gobierno de Trump.
En marzo, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto del siglo XIX.
Esa medida permitió enviar a migrantes detenidos a una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño.
Muchos de los trasladados fueron acusados por Washington de tener vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Varios de ellos no tenían antecedentes penales.
En noviembre, organizaciones de derechos humanos publicaron un informe sobre la situación.
El documento concluyó que la deportación y el trato a más de 200 venezolanos recluidos en El Salvador constituyeron detención arbitraria, tortura y desaparición forzada bajo estándares internacionales.
El eventual nombramiento de Edgar llegaría en un contexto de acercamiento político entre Washington y San Salvador.
Antecedentes
Troy Edgar es el actual subsecretario del DHS. Es uno de los funcionarios de mayor jerarquía bajo el liderazgo de Kristi Noem.
Durante el primer mandato de Trump se desempeñó como director financiero del DHS.
Estuvo a cargo de un presupuesto de 90.000 millones de dólares.
Supervisó proyectos migratorios y la construcción del muro fronterizo.
Edgar fue ejecutivo del sector privado y exalcalde de Los Alamitos, California.
Ha sido una figura clave en la gestión administrativa del departamento y en la implementación de prioridades de seguridad e inmigración.
En abril, Trump se reunió con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Sectores conservadores estadounidenses elogian la ofensiva de Bukele contra las pandillas.
El mes pasado ambos gobiernos acordaron un marco para pactos comerciales recíprocos.
Ese acuerdo se dio en paralelo con nuevas operaciones migratorias enfocadas en ciudades con grandes comunidades de inmigrantes.