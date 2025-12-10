Trump evalúa enviar al segundo de Kristi Noem como embajador en El Salvador

Nombramiento avanzaría sin Senado

El Salvador es clave

Edgar gana relevancia diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Troy Edgar, como nuevo embajador en El Salvador, según varias fuentes consultadas por CBS News.

La propuesta lo situaría como segundo nombramiento diplomático directo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De acuerdo con dos fuentes citadas por CBS News, la designación no requeriría una nueva aprobación del Senado.

Troy Edgar y el plan de Trump

Trump to name DHS official Troy Edgar to be ambassador to El Salvador, sources say. https://t.co/75zcTJDlUN — CBS News (@CBSNews) December 9, 2025

Esto permitiría que su llegada a la sede diplomática ocurra pronto.

Por ahora no existe una fecha de inicio confirmada.

TE PUEDE INTERESAR: Republicano entra a la contienda por la gobernación de Nueva York

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no se han pronunciado sobre el posible nombramiento.

Funcionarios consultados destacaron la buena relación laboral entre Edgar y la secretaria Noem.