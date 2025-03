El trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA estará en Atlanta este domingo

Los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de ver el nuevo trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA antes del esperado torneo.

Este domingo 16 de marzo, el trofeo estará en exhibición en el Estadio Mercedes Benz durante el partido entre Atlanta United e Inter Miami.

Desde la apertura de puertas a las 5:30 p. m. hasta el medio tiempo, los asistentes podrán tomarse fotografías con el icónico galardón.

Atlanta es una de las 11 ciudades seleccionadas para albergar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El torneo, que se disputará del 15 de junio al 13 de julio de 2025, reunirá a los 32 mejores equipos del mundo en una competencia sin precedentes.

The @FIFACWC trophy will be at Mercedes-Benz Stadium for fans to see and take pictures with from the time doors open at 5:30 p.m. through halftime of the @ATLUTD match on Sunday, March 16 vs. Miami. pic.twitter.com/6fkcRbjRrn

— Mercedes-Benz Stadium (@MBStadium) March 12, 2025