Triple oleada ártica golpeará a EE.UU. mientras el vórtice polar desciende hacia el país
Publicado el 12/03/2025 a las 16:00
- Triple oleada ártica en EEUU
- Riesgo de nieve intensa
- Temperaturas récord previstas
Estados Unidos se prepara para enfrentar un ciclo inusual de frío extremo debido al desplazamiento del vórtice polar, que traerá tres oleadas consecutivas de aire ártico hasta mediados de diciembre.
El fenómeno atmosférico se posicionará cerca de la Bahía de Hudson, en Canadá, impulsando masas heladas desde el Polo Norte hacia el centro y el este del país.
Estas incursiones de aire gélido podrían generar ráfagas intensas, tormentas de nieve y un aumento considerable en la demanda energética, según meteorólogos.
“Esta erupción de aire del Ártico se puede atribuir a un desplazamiento del vórtice polar”, explicó el meteorólogo principal de largo alcance de AccuWeather, Paul Pastelok.
Tres rondas de frío y temperaturas bajo cero
De acuerdo con los pronósticos, los estados de las Dakotas, Minnesota, Iowa y Nebraska experimentarán temperaturas bajo cero con mínimas que podrían marcar récords de la temporada.
Pastelok advirtió que el episodio actual es solo el primero. “El brote de esta semana será probablemente el primero de tres rondas similares. Es probable que haya otra ráfaga de frío la próxima semana y una tercera la siguiente”, señaló.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Las temperaturas nocturnas y matutinas caerán a valores de un solo dígito en amplias zonas de las Llanuras, el valle de Ohio y el noreste estadounidense.
Incluso en áreas del corredor de la Interestatal 95 se anticipan descensos de entre 10 y 20 grados hacia el final de la semana.
Impactos en la sensación térmica y en la vida diaria
En regiones con viento, los valores AccuWeather RealFeel® podrían ubicarse entre 10 y 25 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura ambiente, intensificando la sensación de frío extremo.
Meteorólogos no descartan que se superen algunas marcas mínimas diarias en zonas del medio oeste y noreste.
Las autoridades recomiendan prepararse con ropa de abrigo, revisar sistemas de calefacción y asegurar líneas de agua ante el riesgo de heladas severas.
En áreas del sureste, donde el frío no será tan extremo, una capa de nubosidad podría evitar temperaturas críticas, aunque no se descarta la formación de heladas tierra adentro.
Nevadas, ráfagas y posibles afectaciones en viajes
A medida que avance el borde del aire ártico, es probable la aparición de ráfagas de viento, nieve intermitente y chubascos fuertes en los Grandes Lagos y los Apalaches del norte.
El primer frente helado se extenderá desde los Grandes Lagos hacia el noreste entre miércoles y jueves, con probabilidad de nevadas incluso en zonas cercanas a la Interestatal 95.
Las bandas de efecto lago podrían dejar acumulaciones de varios centímetros en algunas áreas, generando condiciones resbaladizas durante la noche del jueves.
Aunque este evento de efecto lago será breve, otros episodios previstos hasta mediados de diciembre podrían ser más prolongados e intensos.
Tormentas en el oeste y más riesgos para viajeros
El avance del aire del Ártico también favorecerá una tormenta de nieve que atravesará las Montañas Rocosas desde Wyoming y Colorado hasta el norte de Nuevo México.
La interacción entre el impulso frío y un sistema en el sur del país definirá si se produce nieve, mezcla invernal o solo lluvia en el este entre jueves por la noche y viernes.
Autoridades de transporte advierten que los viajeros por carretera y avión deben anticipar retrasos, cancelaciones escolares y cierres temporales.
Con tres rondas de frío en camino, las próximas semanas podrían convertirse en uno de los periodos invernales más desafiantes de la temporada en Estados Unidos, señaló ‘AccuWeather‘.