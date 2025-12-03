Triple oleada ártica golpeará a EE.UU. mientras el vórtice polar desciende hacia el país

Triple oleada ártica en EEUU

Riesgo de nieve intensa

Temperaturas récord previstas

Estados Unidos se prepara para enfrentar un ciclo inusual de frío extremo debido al desplazamiento del vórtice polar, que traerá tres oleadas consecutivas de aire ártico hasta mediados de diciembre.

El fenómeno atmosférico se posicionará cerca de la Bahía de Hudson, en Canadá, impulsando masas heladas desde el Polo Norte hacia el centro y el este del país.

Estas incursiones de aire gélido podrían generar ráfagas intensas, tormentas de nieve y un aumento considerable en la demanda energética, según meteorólogos.

“Esta erupción de aire del Ártico se puede atribuir a un desplazamiento del vórtice polar”, explicó el meteorólogo principal de largo alcance de AccuWeather, Paul Pastelok.

Tres rondas de frío y temperaturas bajo cero

De acuerdo con los pronósticos, los estados de las Dakotas, Minnesota, Iowa y Nebraska experimentarán temperaturas bajo cero con mínimas que podrían marcar récords de la temporada.

Pastelok advirtió que el episodio actual es solo el primero. “El brote de esta semana será probablemente el primero de tres rondas similares. Es probable que haya otra ráfaga de frío la próxima semana y una tercera la siguiente”, señaló.

Las temperaturas nocturnas y matutinas caerán a valores de un solo dígito en amplias zonas de las Llanuras, el valle de Ohio y el noreste estadounidense.

Incluso en áreas del corredor de la Interestatal 95 se anticipan descensos de entre 10 y 20 grados hacia el final de la semana.