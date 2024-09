Tricia condenada por la muerte de su bebé.

Una mujer de Indiana fue condenada a casi una década de prisión por la muerte de su hija de 4 meses en el año 2016, a causa de sus prácticas de «co-sleeping».

Tricia Kay Cavanaugh, de 34 años, se declaró culpable de negligencia de un dependiente que resultó en lesiones corporales graves, ante el juez Douglas Mawhorr del Tribunal de Circuito del Condado de Delaware.

El incidente ocurrió en la mañana del 6 de junio de 2016, en una residencia en North Glenwood Avenue, Muncie. Así reportó el medio LAW & CRIME.

La policía respondió a una llamada de emergencia sobre un niño que no respondía y encontró a Cavanaugh llorando junto a su hija, quien estaba inconsciente en el suelo.

Tricia Kay Cavanaugh, 34, had pleaded guilty on Sept. 3 to neglect of a dependent resulting in serious bodily injury, a Level 3 felony. https://t.co/E1Gsxp7THb

— The Star Press (@TheStarPress) September 24, 2024