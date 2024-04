Hijo de Jenni Rivera reacciona al homenaje que hizo Peso Pluma en Coachella

Johnny reacciona a tributo a Jenni Rivera

«Arriba la cultura mexicana», dijo Peso Pluma mientras se encontraba en el escenario rindiendo tributo a diversos exponentes de la música mexicana.

Durante la presentación, el hijo de Jenni Rivera se encontraba en el público grabando su reacción, la cual fue de total sorpresa y emoción al verla en las pantallas.

La reacción de Johnny fue instantáneamente viral en las redes sociales, al ver a su madre proyectada en las pantallas gigantes del escenario.

Sorprendido, expresó: «Oh sh*t that’s my mom. That’s my motherf*cker mom (Oh mi*rd4, esa es mi mamá)», y luego, conmovido, volteó la cámara de su celular hacia él y dijo: «Creo que voy a llorar».