Retrasos en inmigración superan récords y afectan a seis estados clave

Aumento récord de expedientes

Demoras prolongadas en cortes

Estados con mayor acumulación

Un informe basado en cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, expuso la magnitud del congestionamiento en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

La información, retomada por Newsweek, confirma que los tiempos de espera siguen creciendo y que ciertos estados concentran una proporción significativa de los casos sin resolver.

Los datos muestran una acumulación histórica que afecta millones de expedientes en todo el país.

Carga creciente en tribunales de inmigración

TRAC reportó que existen cerca de 3.7 millones de expedientes en espera de resolución en los tribunales migratorios.

La cifra incluye casi dos millones de solicitudes de asilo que permanecen sin respuesta.

El caso promedio permanece pendiente alrededor de 636 días, un incremento superior al cinco por ciento respecto al año anterior.

Este retraso coincide con una presión simultánea sobre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

USCIS enfrenta un récord de 11.3 millones de trámites pendientes, lo que profundiza la incertidumbre para miles de solicitantes.

Entre enero y marzo, varias categorías migratorias experimentaron tiempos de procesamiento aún más largos, según Newsweek.