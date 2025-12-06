Retrasos en inmigración superan récords y afectan a seis estados clave
Publicado el 12/06/2025 a las 11:33
- Aumento récord de expedientes
- Demoras prolongadas en cortes
- Estados con mayor acumulación
Un informe basado en cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, expuso la magnitud del congestionamiento en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
La información, retomada por Newsweek, confirma que los tiempos de espera siguen creciendo y que ciertos estados concentran una proporción significativa de los casos sin resolver.
Los datos muestran una acumulación histórica que afecta millones de expedientes en todo el país.
Carga creciente en tribunales de inmigración
Estudio revela los estados con los retrasos más altos en tribunales de inmigración https://t.co/twrgCAhRFU
— La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2025
TRAC reportó que existen cerca de 3.7 millones de expedientes en espera de resolución en los tribunales migratorios.
La cifra incluye casi dos millones de solicitudes de asilo que permanecen sin respuesta.
El caso promedio permanece pendiente alrededor de 636 días, un incremento superior al cinco por ciento respecto al año anterior.
Este retraso coincide con una presión simultánea sobre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
USCIS enfrenta un récord de 11.3 millones de trámites pendientes, lo que profundiza la incertidumbre para miles de solicitantes.
Entre enero y marzo, varias categorías migratorias experimentaron tiempos de procesamiento aún más largos, según Newsweek.
Estados con mayor acumulación de casos
El análisis estatal elaborado con datos de TRAC muestra que la acumulación no se distribuye de manera uniforme, según Newsweek.
Florida encabeza la lista con 523,295 casos pendientes. Le sigue Texas con 410,944 expedientes.
California registra 373,548 casos, mientras que Nueva York acumula 338,388. Nueva Jersey suma 223,871 pendientes, e Illinois 222,616.
En conjunto, estos seis estados reúnen una parte considerable del total nacional.
Dentro de ellos destacan tribunales con cargas especialmente altas, como el de Miami. La sede de Miami supera los 311,000 expedientes sin resolver.
Según TRAC, las demoras en estas regiones pueden extenderse durante varios años.
Factores detrás del incremento en los retrasos
Especialistas consultados por Newsweek señalan una combinación crítica de factores.
Entre ellos destacan el aumento constante de expedientes y la reconfiguración de políticas migratorias.
También influye la reciente reducción en el número de jueces disponibles.
A principios de año había cerca de 700 jueces de inmigración en el sistema.
Tras diversos despidos, incluidos ocho en la ciudad de Nueva York, la cifra cayó a menos de 600, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Para los solicitantes de asilo, la espera promedio de 636 días implica años de incertidumbre sobre su situación legal.
TRAC advierte que, en cortes saturadas, se dificulta evaluar a profundidad cada caso. La presión aumenta sobre un sistema que ya opera más allá de su capacidad.
USCIS también enfrenta embudos administrativos derivados del incremento de trámites sin procesar.
Newsweek resaltó que esta situación obliga a los inmigrantes a esperar más por permisos de trabajo, tarjetas de residencia u otros beneficios esenciales.