Tribunal de EEUU revisará orden del Nasdaq sobre cuotas de diversidad

Deben dar explicaciones

Por último, las empresas que cotizan y que no cumplan con esas cuotas deben dar explicaciones al índice, de acuerdo con información de Efe.

Inicialmente, no cumplir con la norma podía llevar a que la cotizada fuera apartada del índice.

Pero el Nasdaq parece descartar ese extremo en un documento explicativo fechado en febrero de 2023:

Destaca que no se trata de un «mandato» y que no evaluará los «méritos de la explicación» de quienes no cumplen las cuotas.