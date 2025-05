Tres muertos y nueve desaparecidos al volcar una embarcación con migrantes en California

Un trágico accidente ocurrido en la mañana de este lunes en el mar de San Diego, California, dejó tres muertos y al menos nueve personas desaparecidas.

Esto después de que una embarcación tipo panga volcara en la Costa de Del Mar, cerca de la frontera de California con México.

La embarcación, que transportaba inmigrantes, se volcó con aproximadamente 16 personas a bordo.

Lo que generó una intensa operación de rescate por parte de las autoridades locales.

Three people are dead, four were injured, and nine are missing after a small boat capsized today off the coast of Del Mar, near San Diego, according to officials.https://t.co/fZEV2QuHQA

— FOX26 News (@KMPHFOX26) May 5, 2025