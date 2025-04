Tres muertos tras estrellarse avioneta en un río de Nebraska.

Un trágico accidente aéreo ocurrido la noche del viernes dejó un saldo de tres personas fallecidas luego de que una avioneta se precipitara al río Platte, en las cercanías de Fremont, al este del estado de Nebraska.

Así lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Dodge en un comunicado difundido este sábado.

Según las autoridades, la pequeña aeronave volaba sobre el área del río Platte, al sur de Fremont, cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó impactando contra el agua.

De inmediato, unidades de rescate se desplazaron hasta la zona, pero lamentablemente los tres ocupantes de la avioneta fueron hallados sin vida.

BREAKING: Three people dead, after a small airplane crashed into a river in eastern Nebraska. The NTSB confirmed that it is investigating the crash.

Sgt. Brie Frank: «The plane was travelling along the Platte River and crashed into the water south of Fremont12, at 8:15 p.m.» pic.twitter.com/S0YIoTVuOO

— xVerronica 🇨🇦 (@xVerronica) April 19, 2025