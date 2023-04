Según con The Associated Press, Tennessee registró por lo menos 15 decesos, incluidos nueve en el condado McNairy, al este de Memphis, según Patrick Sheehan, director de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado . El gobernador Bill Lee recorrió la zona afectada el sábado.

En Tennessee se reportaron al menos 9 decesos tras tormentas

De manera reciente se ha informado a través de la agencia de EFE y El Diario de NY que por lo menos tres latinos se cuentan entre las nueve víctimas fatales de las tormentas que se abatieron en la noche del viernes pasado en el condado de McNairy, Tennessee, informaron las autoridades.

Pero este estado no ha sido el único que sufrió las consecuencias, pues los estragos se vivieron desde Little Rock, Arkansas, y Finley desde Norfolk, Virginia. Los periodistas de The Associated Press confirmaron los terribles estragos que se han visto tras las continuas tormentas en EEUU. Archivado como: Tres latinos muertos Tennessee.