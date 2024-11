Tres heridos tras tiroteo y choque vehicular en Utah.

Una escena desconcertante tuvo lugar en las primeras horas del viernes en South Ogden, Utah.

Un tiroteo seguido por un accidente automovilístico dejó a tres personas heridas y una comunidad buscando respuestas sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte de la policía de South Ogden, los oficiales respondieron a una emergencia cerca de la intersección de 4700 S. Washington Blvd., poco después de la medianoche.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a tres personas con heridas de bala y un automóvil que se había estrellado contra un poste de electricidad.

3 people wounded after shooting and car crash in South Ogden – Fox 13 News A strange scene unfolded early Friday morning in the Ogden area, which included a car colliding into a power pole and three people being shot. https://t.co/TZ05Kb3RkB

— Oremus4Pacem (@1032shotsfired) November 30, 2024