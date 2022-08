Las autoridades confirmaron que un tres se descarriló en Texas en la noche del lunes.

El tren que se descarriló impactó una línea de gas.

Una persona murió y decenas fueron evacuadas luego de que el tres golpeara la línea de gas.

Una persona murió luego de que un tren se descarriló en la localidad de El Paso, en Texas, e impactó una línea de gas, lo que obligó a decenas de residentes a evacuar el área en la noche del lunes 29 de agosto, según informaron las autoridades citadas esta madrugada por NBC News y Boston 25 News.

En la noche del lunes, el Departamento de Bomberos de El Paso indicó en Twitter que sus equipos habían respondido a un incidente en el que dos vagones de tren se descarrilaron y dañaron un cobertizo en un patio trasero, una cerca y un medidor de gas.

Tren se descarriló en Texas e impactó una línea de gas

El Departamento de Bomberos de El Paso agregó que las casas cercanas habían sido evacuadas “como medida de seguridad” e instó a otros a evitar el área de Franklin y Barton ya que era una “escena de emergencia activa”, de acuerdo con el reporte de NBC News publicado este martes.

Más tarde, el Departamento de Bomberos de El Paso anunció que al menos una persona había muerto cuando se descarriló el tren, pero no quedó claro cómo murió y las autoridades no dieron a conocer ningún detalle sobre la identidad de la víctima. No se reportaron otros heridos, acotó.