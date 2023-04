Tren se descarrila Holanda: Confirman saldo mortal

De acuerdo con la agencia The Associated Press, distintos medios mostraron en imágenes de televisión mostraban a personas que utilizaban un puente improvisado para cruzar un canal paralelo a las vías y llegar al tren accidentado en la oscuridad. Se podía observar muchas ventanas reventadas.

Sobre las ventanas rotas, no estaba claro si eso había ocurrido durante el accidente o las habían roto los pasajeros para escapar del vehículo. Hasta el momento la identidad del fallecido en el accidente no se hizo pública en un primer momento y no estaba claro si la persona estaba en el tren o formaba parte del equipo de mantenimiento que trabajaba en las vías. Archivado como: Tren se descarrila Holanda