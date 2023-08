Travis Ikeguchi: Identifican al asesino de Laura Ann Carleton

«Los seguidores de Cristo no deben tolerar nunca este estúpido adoctrinamiento de la agenda LGBT».

Ikeguchi publicaba mensajes de odio en contra de la comunidad LGBTQ en Twitter y Gab, informó The New York Post .

El sospechoso no tenía historial de incidentes previos con las autoridades policiales en el estado de California.

El informe de la desaparición de Ikeguchi no estaba disponible al público en general, de acuerdo con ABC 7 News.

Travis Ikeguchi fue reportado como desaparecido por su familia antes de su asesinato, según reseñó The New York Post.

Sin autorización de porte de armas

Travis Ikeguchi mató a balazos a Laura Ann Carleton con una pistola semiautomática.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino dijo que el arma homicida no estaba registrada a su nombre.

El sospechoso no tenía licencia para portar un arma oculta en el estado de California, detalló The New York Post.

A Carleton le sobrevive su esposo y nueve hijos, entre ellos unas gemelas que fueron adoptadas por la pareja.