México recibe a 14 reclusos trasladados desde EEUU bajo tratado bilateral

EEUU traslada 14 prisioneros

México recibirá condenados federales

Traslados bajo tratado bilateral

Segun informa la agencia EFE, El Departamento de Justicia informó que catorce ciudadanos mexicanos fueron entregados a autoridades de su país para continuar cumpliendo condenas por delitos federales vinculados con narcotráfico.

La Oficina de Asuntos Internacionales realizó la transferencia como parte del tratado bilateral que permite a prisioneros extranjeros cumplir sus penas dentro de sus naciones de origen correspondientes.

Cada uno de los reclusos estaba sentenciado por narcotráfico, posesión ilegal de armas o ambos delitos, cumpliendo condenas federales dentro de instituciones penitenciarias estadounidenses establecidas.

Los catorce prisioneros solicitaron formalmente su traslado hacia México, donde deberán completar sus sentencias conforme lo estipulado por el acuerdo internacional vigente entre ambos gobiernos.

El programa de traslado exige que los reclusos extranjeros cumplan requisitos de elegibilidad específicos antes de recibir autorización formal para ser enviados a cumplir condenas en sus países correspondientes.

Esos requisitos incluyen revisión detallada de antecedentes, análisis del delito cometido y confirmación oficial del país receptor respecto a la continuidad de custodia durante las penas restantes.

Estados Unidos mantiene diez acuerdos bilaterales adicionales y dos convenios multilaterales destinados a facilitar procesos de transferencia de personas condenadas entre múltiples países asociados internacionalmente.

Estos acuerdos también permiten solicitar retorno de ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero, fortaleciendo cooperación judicial mediante procedimientos regulados dentro de marcos legales previamente establecidos.