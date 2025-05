Tras su arresto, revelan cuáles han sido los mayores retos de Carlitos el productor

“Hacía el ridículo. Yo era el duende de la Navidad, era el pavo de Acción de Gracias”, dijo con humor. Sin embargo, su camino no solo ha estado lleno de risas.

Una vida marcada por el rechazo y la superación

Espinoza confesó haber sufrido de depresión desde joven, principalmente por el bullying que enfrentó debido a su condición de enanismo.

“La televisión me ayudó a poder expresarme y ser aceptado porque mi cosa siempre ha sido que me aceptan. No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo”, expresó en una entrevista.

Antes de dedicarse al espectáculo, soñó con ser parte del ejército o convertirse en policía, pero fue rechazado por su estatura.

A pesar de esas limitaciones, su madre fue una figura clave en su desarrollo personal. “Ella no me puso obstáculos”, dijo en el podcast de Lourdes Del Río. “Me ayudó a vivir mi vida sin límites”.