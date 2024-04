«Me costó avanzar porque yo sí creo que uno puede llegar a la final de un reality sin estrategias y siendo uno mismo y yo me he quedado a tres semanas», contestó.

«He estado tres meses y medio, con mi carácter y mis no filtros para mi es muchísimo, estoy muy satisfecha de que el público en este continente me haya dado la oportunidad», dijo.

¿Le retira el ‘perdón’ a Aleska o podrán ser amigas?

Pero lo sucedido con Aleska, con quien desde el principio tuvo problemas, ¿pudo jugarle en contra? Que se hayan perdonado en el último posicionamiento?

Aleska le pidió perdón y Cristina Porta decidió acceder y llevarse mejor, sin imaginar que saldría pronto de La Casa de los Famosos.

¿Le retira el perdón a la rubia? «Cuando la he visto, era algo que ella quería, me hablaba de ese perdón, me dijo ‘Yo siempre te he visto como mi rival'», empezó.

Y lo cierto es que ese sentimiento no era mutuo y se queda en paz con ese tema: «Yo le dije que no la veía como una rival». AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA.