Las cosas se pusieron más calientes cuando dos compañeros de Messi contestaron que el mexicano debía calmarse porque claramente no sabía la dinámica de los jugadores de fútbol en los vestidores, explicando que al terminar partidos, se intercambian playeras de los equipos rivales y naturalmente en los vestidores se las quitan y las tiran al suelo… además de que Messi no la pisó, sino la aventó por accidente mientras estaba sentado quitándose los calcetines.

Pero el enojo del tapatío fue tal que decidió hasta querer ir a golpear a Messi si se lo encontraba, lo que sin duda provocó que miles de personas reaccionaran a lo posteado por Canelo, quien no se guardó nada: “Desde que está la playera de MÉXICO en el suelo ya es un insulto déjense de pend… de que fue o no fue”, manifestó ante la ola de críticas.

Diversos comentaristas deportivos le sugirieron a Canelo que se calmara porque su reacción era exagerada y poco amable, además de que Messi se ha distinguido por ser una figura respetuosa y sin escándalos, pero el boxeador no se contenía y contestaba: “Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mam…, les guste o no es lo que hay”, explicó.

Ante el tremendo papel por su coraje, a Canelo no le quedó de otra más que disculparse con Messi y Argentina por lo dicho y hasta les deseó lo mejor en mensajes por Twitter e Instagram: “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”, comenzó.

¿Prefieren a Messi por encima del boxeador mexicano?

Los comentarios para Canelo tras su disculpa no esperaron y la gente sentenció: “Obviamente “alguien” o tu representante se dieron cuenta que no ibas a poder ir a ningún lugar por la idiotez que hiciste y te lo hicieron ver, por eso haces este tuit”, “Está aceptando un error como todo ser humano, le esta pidiendo disculpa no solo a Messi sino a todo un país, y encima lo critican, es en serio?”, “Eres el mejor y gran patriota, a ti se te perdona todo; has puesto el nombre de México muy en alto”.

Más personas se unieron al clamor: “Grande Canelo los argentinos te respetamos y te admiramos muchísimo eres una leyenda”, “Canelo, no hiciste nada malo, tal vez no fue lo correcto pero solo defendías a tu país. Lo más triste de todo fue ver a tanto mexicano apoyando a Messi”, “Bien, Canelo, recuerda siempre que los argentinos queremos a México”, “Repitamos todos juntos…no escribir en redes sociales si no estamos en condiciones…Twitter te canceló por violento…y te diste cuenta que sos un ridículo”. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.