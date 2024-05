Christian Nodal pide un alto ‘al odio’ que se ha generado contra la familia de su ex, Julieta, por lo del supuesto robo en su casa de Argentina, publica ‘El Universal’.

Aunque nada se ha confirmado, lo cierto es que las cosas con Cazzu ya no parecen tener arreglo y en medio de la polémica mandó inesperado mensaje.

El cantante había publicado en su Instagram, fotografías en blanco y negro con un corazón gris, dejando ver que no la estaba pasando bien.

El mensaje que mandó

El intérprete de ‘Adiós amor’, salió en defensa de la familia de Cazzu exigiendo respeto: “Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta”.

“A la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, continuó.

“Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, finalizó.

Lo anterior después de que se citara como causa de la ruptura de la pareja, a que la hermana de Cazzu supuestamente habría robado en casa de Nodal.