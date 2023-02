Los trajes de baño más descarados de Chiquis Rivera (FOTOS)

La cantante Chiquis Rivera no pone peros al mostrarse en traje de baño

La hija de Jenni Rivera ha tenido un gran cambio en su figura

Te tenemos los trajes de baño más descarados de Chiquis Rivera

La mayor de los hijos de la difunta diva de la banda, Chiquis Rivera, ha tenido un notorio cambio en su figura, sin embargo, desde antes, la cantante no tenía tapujos para mostrarse ‘sensual’ en las redes sociales. Y es que constantemente la empresaria comparte sus mejores fotos.

La cantante no tiene pena al compartir sus fotografías en la playa o piscina donde se luce en bikinis. Te traemos los trajes de baño más descarados usados por la Chiquis Rivera. Desde color oscuro como el negro a trajes en color negro, estos son los que la cantante luce en sus redes.

Chiquis Rivera se muestra en descarado traje de baño negro

La mayor de los hijos de Jenni Rivera, no tiene problema en mostrarse en descarados trajes de baño en las redes sociales. Esta ocasión no fue la excepción y es que durante su visita a la playa, no dudo en mostrarse en un revelador bikini que dejaba ver sus atributos.

Y es que arrodillada en la arena a la orilla del mar, Chiquis Rivera posó luciendo un descarado bikini negro que dejaba al descubierto sus atributos traseros. Con una gran sonrisa, la joven empresaria posaba en la playa disfrutando de unas vacaciones.