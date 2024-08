El destino de la Tierra Media pende de un hilo en el tráiler final de The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder)

Se lanzó el tráiler final de The Lord of the Rings: The Rings of Power

Las verdaderas amistades se ponen a prueba

La nueva temporada promete ser tan épica

Hoy se lanzó el tráiler final de The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder) antes del estreno de la segunda temporada por Prime Video.

El avance de The Rings of Power nos muestra una Tierra Media en caos, con Sauron sembrando discordia a través de la creación de más Anillos de Poder.

Las alianzas inesperadas surgen en medio de la creciente oscuridad.

Las verdaderas amistades se ponen a prueba como nunca antes.

Será una batalla definitiva: The Rings of Power

Los peligros que acechaban en las sombras ahora emergen a plena luz.

Decisiones cruciales recaen sobre los reinos de Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor y las tierras intermedias.

La seguridad y la paz de estos reinos están en juego, mientras la guerra contra Sauron se intensifica.

El esperado Asedio de Eregion será una batalla definitiva en la historia de la Segunda Edad.