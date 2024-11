Emiliano Aguilar ¿le da la espalda a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar por Cazzu?

El hijo no tan cercano del charro mexicano hace lo impensable

¿Será la venganza perfecta de Cazzu?

Emiliano Aguilar, el hijo mayor y no tan cercano a Pepe Aguilar, dejó a todos helados por lo que confesó de Cazzu hace unos meses y ahora lo vuelve a reafirmar.

El hijo mayor de la dinastía que no tiene tanta comunicación con ellos, está intentando abrirse paso en la música ¿y encontró en Cazzu a su musa?

Con todo el escándalo de Ángela Aguilar y Christian Nodal por la presunta traición que hicieron a la argentina, ahora Emiliano dejó clara su postura.

A través de unas publicaciones de Cazzu, el aspirante a cantante dejó ver que tal vez estaría del lado de la argentina y la prefiere a ella antes que a su propia hermana.

Emiliano Aguilar ‘coquetea’ con Cazzu

En una publicación de Cazzu, el hermano de Ángela Aguilar no dudó en comentarle con una corona y una ‘llamita’, ¿en forma de coqueteo?

De inmediato, comenzaron a lloverle críticas al joven llamándolo ‘raro’, o asegurando que quería llamar la atención y él sin duda respondió.

«Porque me gusta su música soy raro?», comenzó escribiendo en señal de defensa Emiliano Aguilar.

Y continuó: «Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie», reviró.