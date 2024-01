Trágico deslizamiento de tierra deja terrible saldo mortal en Colombia

La unidad de gestión de riesgos no especificó la causa de la avalancha, pero el Departamento de Defensa señaló que las lluvias complican el rescate.

¿Capturaron el momento?

Un video compartido en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, aparentemente capturó el instante del deslizamiento de tierra.

En el clip, la ladera de una montaña se desliza sobre la carretera, cubriendo algunos vehículos. The Associated Press no pudo verificar su autenticidad.

Este material visual, difundido en redes, ilustra de manera impactante la magnitud del deslizamiento y sus efectos inmediatos en la zona.

Aunque se ha compartido ampliamente, se recomienda cautela al interpretar la autenticidad de las imágenes, ya que no ha sido confirmada por fuentes confiables.