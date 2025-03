Trágico accidente en Arizona deja varios muertos y heridos

Un fatal accidente de tráfico en la carretera interestatal 10, cerca de Tonopah, Arizona, dejó un saldo de al menos seis personas muertas y más de una docena de heridos.

Las autoridades están investigando las causas del siniestro, ocurrido el pasado sábado poco antes de la 1 p.m., hora local.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, el choque involucró varios tractocamiones y vehículos de pasajeros.

La colisión tuvo lugar en la I-10 en dirección este, cerca del poste de la milla 89, al oeste de Tonopah, a unas 50 millas de Phoenix.

JUST IN: Three people are now confirmed dead after a fiery crash on Interstate 10 near Tonopah, Ariz. DPS says several vehicles and tractor trailers collided, causing some of them to catch fire. Eastbound lanes are still expected to be closed for hours.@FOX10Phoenix pic.twitter.com/p2vhFUEMJk

— Trenton Hooker (@trentonhooker) March 1, 2025