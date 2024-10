Trágico accidente en Costa Mesa: conductor de camión muere y la intersección permanece cerrada por 6 horas

Un trágico accidente en Costa Mesa, California, dejó a un conductor de camión comercial fallecido y provocó el cierre de una intersección clave durante seis horas.

El incidente ocurrió en la intersección de Sunflower Avenue y Fairview Road antes de las 9:27 a.m., momento en el que el Departamento de Policía de Costa Mesa anunció el cierre a través de la plataforma X (anteriormente Twitter).

Cuando los equipos de bomberos llegaron al lugar, encontraron el camión volcado sobre su lado de pasajeros.

Además, con la parte frontal del vehículo gravemente dañada y el motor expuesto.

Crash here in #CostaMesa on the SB #405fwy past Harbor blocks the two middle lanes. @knxnews pic.twitter.com/efld6wQ05v

— Brian Douglas (@BrianDouglasKNX) October 7, 2024