Trágica estampida en estación de tren deja 18 muertos

Al menos 18 personas perdieron la vida en una estampida ocurrida en la estación de trenes de Nueva Delhi, India.

Entre las víctimas, 14 eran mujeres, según informó la agencia de noticias Press Trust of India.

Muchas de ellas eran peregrinos hindúes que se dirigían al festival Maha Kumbh en Prayagraj, un evento religioso de gran magnitud.

El caos se desató el sábado por la noche, cuando miles de personas abarrotaban la estación esperando abordar un tren.

This is New India.

This is 4th largest Economy in the world.

A stampede happened in the Capital of India .As per Sources 200+ are injured. And we are happy because modi is better negotiator than Trump.

This is Shameful 💔#NewDelhiRailwaystation#NewDelhihttps://t.co/CVkz0VLIT0 pic.twitter.com/bW4nZ2v12i

— Ayush Dwivedi (@AyushDw18636185) February 15, 2025