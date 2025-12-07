Tragedia: Incendio nocturno en discoteca deja al menos 25 muertos

Incendio nocturno en discoteca

Fallas graves de seguridad

Club operaba sin permisos

Un devastador incendio en una discoteca del norte de Goa, en India, dejó al menos 25 personas fallecidas durante la madrugada del domingo.

Las autoridades estatales confirmaron que entre las víctimas se encontraban trabajadores del local y varios turistas que disfrutaban de la vida nocturna en Arpora.

El siniestro comenzó poco después de la medianoche y sorprendió a los asistentes en plena pista de baile, generando escenas de pánico.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, señaló que seis personas resultaron heridas y permanecen estables.

Explosión y confusión en el interior del club

Las primeras versiones apuntan a la explosión de una bombona de gas como posible causa del incendio, aunque testigos afirman que las llamas surgieron en el piso superior del establecimiento.

En ese nivel se encontraban cerca de 100 turistas cuando comenzaron las llamaradas, lo que precipitó una evacuación desordenada.

Muchos de los presentes corrieron hacia la cocina en busca de salida, pero quedaron atrapados junto a empleados que trabajaban en el área.

Las autoridades locales confirmaron que todos los cuerpos fueron recuperados tras varias horas de labores.