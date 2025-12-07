Tragedia: Incendio nocturno en discoteca deja al menos 25 muertos
Publicado el 12/07/2025 a las 14:16
- Incendio nocturno en discoteca
- Fallas graves de seguridad
- Club operaba sin permisos
Un devastador incendio en una discoteca del norte de Goa, en India, dejó al menos 25 personas fallecidas durante la madrugada del domingo.
Las autoridades estatales confirmaron que entre las víctimas se encontraban trabajadores del local y varios turistas que disfrutaban de la vida nocturna en Arpora.
El siniestro comenzó poco después de la medianoche y sorprendió a los asistentes en plena pista de baile, generando escenas de pánico.
El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, señaló que seis personas resultaron heridas y permanecen estables.
Explosión y confusión en el interior del club
Las primeras versiones apuntan a la explosión de una bombona de gas como posible causa del incendio, aunque testigos afirman que las llamas surgieron en el piso superior del establecimiento.
En ese nivel se encontraban cerca de 100 turistas cuando comenzaron las llamaradas, lo que precipitó una evacuación desordenada.
Muchos de los presentes corrieron hacia la cocina en busca de salida, pero quedaron atrapados junto a empleados que trabajaban en el área.
Las autoridades locales confirmaron que todos los cuerpos fueron recuperados tras varias horas de labores.
Una estructura que dificultó el rescate
El club se encontraba en una zona turística a orillas del río Arpora y solo contaba con una entrada y salida estrechas, lo que complicó la respuesta de los equipos de emergencia.
Los bomberos debieron estacionar sus camiones a más de 1,300 pies de distancia debido al acceso limitado, lo que retrasó los esfuerzos iniciales para contener el fuego.
Testigos relataron que en cuestión de minutos la estructura estuvo completamente envuelta en llamas, aumentando el riesgo para quienes seguían atrapados.
Fatima Shaikh, una asistente, recordó haber huido mientras el edificio ardía por completo.
Señalamientos por fallas de seguridad
El ministro Sawant afirmó que el club operaba en violación de diversas normas de seguridad contra incendios.
El gobierno estatal anunció una investigación para determinar responsabilidades y tomar medidas contra los administradores y funcionarios que permitieron su funcionamiento.
Autoridades locales confirmaron que el establecimiento ya había recibido una orden de demolición por no contar con permisos, pero esta fue revocada por altos funcionarios.
Las críticas aumentaron al conocerse que el club continuaba abierto pese a los avisos previos.
🇮🇳| El incendio 🔥 en una discoteca, en la zona turística de Goa, India, dejó un saldo de 25 personas muertas 💀, segun las autoridades locales.
Se sospecha 🔎 que el incendio se inició después de que un cilindro explotara 💥 en el área de la cocina del club en la aldea de… pic.twitter.com/pdmsHQ8XTW
— News On Demand (@OnDemand_News) December 7, 2025
Reacciones políticas y llamado a transparencia
El primer ministro Narendra Modi calificó lo ocurrido como una tragedia profundamente dolorosa y aseguró que el estado está brindando asistencia a los afectados.
Modi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos.
Figuras de la oposición, como Rahul Gandhi, denunciaron que el incidente revela fallas graves en la supervisión gubernamental.
Gandhi exigió una investigación transparente que permita establecer responsabilidades para evitar tragedias similares en el futuro.
Un destino turístico marcado por la tragedia
Goa es conocido mundialmente por sus playas y su vida nocturna, atrayendo miles de visitantes cada año.
El incendio en Arpora reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en locales de entretenimiento en zonas turísticas.
La combinación de estructuras irregulares, permisos dudosos y el uso de combustible inflamable ha sido señalada como riesgo recurrente en el país.
Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan garantizar que incidentes de este tipo no vuelvan a cobrar vidas en uno de los destinos más visitados de India.