Tragedia en las calles de Houston: Reportan seis muertos y una persona en estado crítico tras fatal choque

De acuerdo con reportes de ABC News, esto aconteció cerca de las 2 a.m.

El jefe de policía de Houston, Troy Finner, aludió brevemente al accidente durante una conferencia de prensa no relacionada el sábado, compartiendo su pesar:

Testigo narra como sucedieron los hechos

Finner aseguró que se revelarán los nombres de las víctimas una vez que se haya notificado a todas las familias afectadas, tan pronto que se sepa, se harán saber todos los detalles.

Un amigo del transeúnte fallecido relató a la estación KTRK de ABC Houston que se encontraba durmiendo cerca de la víctima en el momento de la colisión.

«Literalmente, sonó como si dos trenes chocaran entre sí. Todavía puedo escuchar el sonido en mi cabeza. Es estresante», expresó la persona que presenció los hechos.

«Estaba justo al lado de él. Sentí algo en mis entrañas que me decía que me levantara, y me levanté. Pero podría haber sido yo», dijo sobre el fatal accidente que cobró seis vidas.