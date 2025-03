Tragedia en Forest Hill: Bala perdida mata a madre de familia.

La comunidad de Forest Hill se encuentra consternada tras la trágica muerte de Mary Trujillo-Camarillo, quien perdió la vida el pasado 22 de febrero al ser alcanzada por una bala perdida mientras compartía una noche familiar en el patio de su hogar.

Su hermano, Antonio Trujillo, también resultó herido en el incidente, pero se encuentra en condición estable en el hospital.

El suceso ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. en la cuadra 3900 de Frisco Ave., cuando una bala disparada desde una cuadra al norte atravesó la cerca y alcanzó a los hermanos.

A pesar de los esfuerzos del Departamento de Bomberos de Forest Hill y los equipos de emergencia de MedStar Ambulance, Mary no sobrevivió a las heridas.

🚨 #BREAKING: A 36-year-old mother from Forest Hill, #Texas was killed by “stray bullets” in her backyard on Saturday night, police said. INFO: https://t.co/VIReZoWunm pic.twitter.com/oowPFtewWp

— KWTX News 10 (@kwtx) February 24, 2025