Novio muere por disparo accidental y familias se enfrentan en sangriento conflicto

Novio muere por disparo accidental y familias se enfrentan en sangriento conflicto

La tragedia en boda de Chad dejó al novio muerto por un disparo accidental y desató un enfrentamiento armado
Por 
2025-12-07T20:00:44+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/07/2025 a las 15:00

  • Boda termina en tragedia
  • Disparo accidental desata balacera
  • Al menos 57 fallecidos

Segun informa heraldo de mexico, Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia en el pueblo de Amdirib, en la región de Batha, Chad, donde un disparo accidental mató al novio el mismo día de su boda y desató un enfrentamiento armado que dejó al menos 57 muertos entre familiares y amigos.

El incidente ocurrió cuando un invitado, que según reportes locales podría ser hermano del novio, llegó a la recepción portando un arma de fuego automática.

El hombre descendió de una motocicleta y disparó al aire como parte de una tradición festiva.

El fuerte retroceso del arma hizo que una bala se desviara e impactara en el pecho del novio.

Disparo accidental desata caos en la celebración


El novio pertenecía a la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, un detalle que añadió tensión al evento.

Tras ver caer al novio, los invitados comenzaron a gritar mientras otros intentaban determinar si el tiro había sido accidental o un ataque intencional.

La confusión provocó que miembros armados de ambas familias comenzaran a dispararse entre sí.

En minutos, el festejo se convirtió en un enfrentamiento mortal.

Tragedia en boda de Chad involucra enfrentamiento armado

Boda termina en tragedia, Disparo accidental, fallecidos MundoNOW
Tragedia en boda de Chad deja 57 muertos FOTO :SHUTTERSTOCK

El novio fue trasladado a un hospital, aunque versiones señalan que podría haber muerto en el sitio.

El enfrentamiento armado dejó al menos 57 muertos según medios locales.

Las familias se atacaron mutuamente creyendo que el disparo había sido un plan deliberado.

El incidente se agravó por la presencia de armas automáticas entre los asistentes.

Costumbre peligrosa contribuye al fatal incidente

Boda termina en tragedia, Disparo accidental, fallecidos MundoNOW
Tragedia en boda de Chad deja 57 muertos FOTO :SHUTTERSTOCK

En comunidades rurales de Chad, disparar al aire durante celebraciones es una tradición arraigada.

A pesar de las prohibiciones del gobierno, la práctica continúa.

Este hábito ha provocado accidentes previos y enfrentamientos derivados de malentendidos.

El caso de Amdirib se suma a episodios mortales vinculados a estas costumbres.

Tragedia en boda de Chad evidencia tensiones familiares

La reacción violenta mostró tensiones latentes en familias donde las armas están presentes.

El invitado que disparó accidentalmente se dio cuenta del caos tras escuchar los gritos.

Sin embargo, la violencia ya se había intensificado antes de que pudiera reaccionar.

Testigos reportan escenas de pánico y disparos indiscriminados.

Confusión aumenta la cifra de víctimas mortales

La rápida escalada del conflicto dejó a muchos sin posibilidad de resguardarse.

La presencia de armas automáticas incrementó la letalidad del enfrentamiento.

Familias enteras quedaron atrapadas en el intercambio de disparos.

Los reportes locales indican que el saldo mortal podría aumentar.

