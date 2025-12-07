Novio muere por disparo accidental y familias se enfrentan en sangriento conflicto

Boda termina en tragedia

Disparo accidental desata balacera

Al menos 57 fallecidos

Segun informa heraldo de mexico, Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia en el pueblo de Amdirib, en la región de Batha, Chad, donde un disparo accidental mató al novio el mismo día de su boda y desató un enfrentamiento armado que dejó al menos 57 muertos entre familiares y amigos.

El incidente ocurrió cuando un invitado, que según reportes locales podría ser hermano del novio, llegó a la recepción portando un arma de fuego automática.

El hombre descendió de una motocicleta y disparó al aire como parte de una tradición festiva.

El fuerte retroceso del arma hizo que una bala se desviara e impactara en el pecho del novio.

Groom accidentally killed by his brother during wedding in Chad pic.twitter.com/f62Ag8fPNU — Vegas ⚔️ (@vegasyx) December 6, 2025



El novio pertenecía a la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, un detalle que añadió tensión al evento.

Tras ver caer al novio, los invitados comenzaron a gritar mientras otros intentaban determinar si el tiro había sido accidental o un ataque intencional.

La confusión provocó que miembros armados de ambas familias comenzaran a dispararse entre sí.

En minutos, el festejo se convirtió en un enfrentamiento mortal.