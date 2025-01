Tragedia aérea en el condado de Albemarle deja a un muerto

El condado de Albemarle, Virginia, fue escenario de un trágico accidente aéreo el sábado 25 de enero, cuando una avioneta se estrelló en una zona boscosa cerca de East Monacan Drive, en las llanuras aluviales del río Rivanna.

El accidente, ocurrido alrededor de las 12:30 p.m., resultó en la muerte de una persona, según confirmaron las autoridades estatales de Virginia.

La Policía Estatal de Virginia (VSP, por sus siglas en inglés) lidera las investigaciones iniciales del siniestro y ha notificado a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Ambas agencias están colaborando en el análisis de las causas del accidente.

Photos from the scene of a small plane crash in Albemarle County. There is one fatality. Crash is east of 29 near the Rivanna River. @CBS19News pic.twitter.com/KeKsdsxuqi

— Mark Kurtz (@MarkKurtzWCAV) January 25, 2025