¿Estás buscando trabajo en EEUU pero no hablas inglés?

A continuación te presentamos algunos trabajos para mujeres en español que pueden ayudarte cuando aún no manejas otro idioma

Desde gerente de servicios administrativos hasta mensajera, todo dependerá de cuáles son tus habilidades

¿Estás buscando trabajo en EEUU pero no hablas inglés? La mayoría de las veces cuando las mujeres emigran a Estados Unidos no hablan inglés o al menos no a la perfección, sin embargo, necesitan comenzar a generar ingresos lo antes posible para poder mantenerse en el país y ayudar a su familia.

Es por eso que a continuación te explicaremos cuáles trabajos en español para mujeres puedes conseguir al llegar a Estados Unidos y cuáles son los requisitos básicos de algunos de ellos.

¿Qué trabajos en español hay cerca de mí?

Si bien Estados Unidos es un país muy grande, hay muchos trabajos que están disponibles en todo el territorio nacional, solo debes saber cuáles están disponibles para las mujeres y sobre todo, en cuáles no es imprescindible hablar inglés al pie de la letra.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en 2021, el promedio anual de mujeres hispanas empleadas superó los 11,680 mil siendo el puesto de ocupaciones administrativas, profesionales y afines el más popular con un 29,9 % seguido por el de ocupaciones de servicio con un 29,7 % y el de ventas y ocupaciones de oficina con un 27,4 %. Archivado como: trabajos para mujeres en EEUU.