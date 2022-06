Según Save on Energy , todos los estados, menos Montana, Dakota del Norte, Wyoming y Oregón, ahora gastan más en servicios públicos domésticos. De hecho, en 10 estados del país, los costos de energía han aumentado por menos en un 10% y esto significa que en promedio la gente está pagando $120 dólares mensuales más por la electricidad.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 7,7% de la gente en Estados Unidos continúan trabajando desde casa, aún cuando levantaron las restricciones por la pandemia, y eso que esta cifra no incluye a quienes tienen un horario híbrido (casa y oficina).

CONSEJO: ¡Aproveche la luz natural! Ubique su escritorio de trabajo cerca de una ventana que deje pasar la luz del sol y si esto no es posible entonces preste atención a la eficiencia energética de sus bombillas comprando las que son LED. Recuerde apagar todas las luces de otras habitaciones que no esté utilizando.

Si trabajara en la oficina, seguramente apagaría todas las luces antes de irse de casa, así que ahora que se queda a trabajar de forma remota verá que, después del aire acondicionado y la calefacción, los bombillos consumen mucha energía. Saque cuentas porque podría estar gastando hasta un centavo por hora por bombilla, apuntó The Sun .

Computadoras y cargadores

Para trabajar de forma remota, lo más probable es que necesite un computador operativo durante por lo menos ocho horas, además de los auriculares, las cornetas y el teléfono móvil cargados y listos para la acción. Así que sí, necesitará mucha energía. Una persona que trabaja 40 horas a la semana desde su casa podría gastar en promedio $3.08 dólares semanales o $160.16 dólares anuales, calculó el escritor de PC Mag, Whitson Gordon. CONSEJO: No la deje ‘descansando’, cuando termine su jornada laboral ¡apague la computadora y desenchúfela!

Finalmente, hablemos de la cafetera. No todo el mundo toma café, pero quienes encienden su cafetera cada mañana están agregando entre $ 2 y $ 4 más a su factura de energía, lo que al final del año podrían ser entre $ 24 y $ 48 más, apuntó The Sun. Ahora, no le dejaré ningún consejo, pero le pregunto: ¿DEJARÍA DE TOMAR CAFÉ PARA AHORRAR?