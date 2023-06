¿Cuándo es el día internacional de los trabajadores sexuales?

La lucha por los derechos y el trato humanitario ha estado presente desde hace varias décadas

¡Conoce cuáles son las luchas principales de este grupo!

Cada mes de junio, se celebra el día internacional de los trabajadores sexuales, un grupo que está compuesto por alrededor de 40 millones de personas en todo el mundo; se trata de una de las labores más antiguas del mundo, pero una que por mucho tiempo ha sufrido de estigmas, lo que ha ocasionado tratos injustos y condiciones de trabajo precarias, en la mayoría de los casos.

Conoce cómo ha sido la lucha para defender el trabajo sexual y las diferentes campañas que se han realizado para proteger el bienestar físico y mental de las personas que trabajan en esta industria: ¡Conoce sus los desafíos a los que se enfrentan día con día.

Derechos de los trabajadores sexuales: Despenalización de la prostitución

En Estados Unidos, una de las principales luchas durante el día internacional de los trabajadores sexuales es la búsqueda de la despenalización de la prostitución, ya que esto representa una pena de hasta 180 días de cárcel y multas por hasta $2.000 dólares.

La lucha por la despenalización de la prostitución no es algo nuevo: Desde el siglo pasado, cientos de trabajadores sexuales han salido a las calles a protestar para disminuir la persecución hacia los grupos más vulnerables que no tienen la oportunidad de trabajar en entornos privados y que deben recurrir a encontrar clientes en la vía pública; en los grupos más vulnerables, la penalización de esta labor ocasiona que sean sujetos a penas de cárcel, al no contar con los medios para pagar multas o fianzas que les permitan llevar su proceso en libertad.