Trabajadores hispanos denuncian agresión en construcción

«ME PEGÓ DOS PATADAS»

La situación, lejos de mejorar, empeoró, denuncia el obrero.

«Yo quise agarrar el parlante y me pegó dos patadas, pero no fueron tan duras, sino como para quitarme de allí. Cuando quise agarrar el parlante, me lo arrebató y me golpeó la cara por querer agarrar otra cosa».

Ante esto, Menocal se apartó y empezó a grabar todo. De allí sale el video que se ha hecho viral en Facebook.

El presunto agresor, quien se identifica en el video como el «jefe», llama a otra persona para que le ayude a traducir su molestia con los obreros, asegurando: