Angustia para 55 mil hondureños en EE.UU : Temen perder el TPS tras fallo judicial

Vidas en el limbo ( hondureños se expresan)

En Florida —el segundo estado con mayor población hondureña— la incertidumbre es palpable. Aarón Pineda, de 67 años y residente legal desde 1999, relató su preocupación:

“Nos sentimos preocupados por el caso de que estamos dándonos cuenta de que ya no se está moviendo el TPS… porque, si lo cancelan, entonces tenemos problemas porque no vamos a tener licencia, no tenemos ni el permiso de trabajo”.

Su esposa, Carmen Moreno, también hondureña pero con otro estatus legal, subraya el impacto económico y humano:

“Es importante mantener este programa legal para que la gente no ande con miedo y trabaje y aporte a la economía… Esta gente paga ‘taxes’”.

“Y (el TPS) sería, imagínese usted, lo único que defiende a la gente, el permiso”.