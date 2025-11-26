EE.UU. pone fin al TPS para haitianos a partir de 2026

EE.UU. elimina TPS haitiano

Haitianos deberán salir pronto

Persisten alertas por violencia

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 haitianos a partir de febrero de 2026, al considerar que las condiciones que motivaron la designación han cambiado.

La decisión se publica pese a que Washington mantiene una prohibición de viajes desde Haití debido a la violencia que vive el país caribeño.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó la medida en el Registro Federal tras la determinación de que Haití ya no cumple los requisitos legales para mantener el beneficio migratorio.

La revisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), otras agencias federales y un análisis del Gobierno concluyeron que permitir la permanencia temporal de los haitianos es “inconsistente con el interés nacional de Estados Unidos”.

Fin del TPS para haitianos en 2026

➡️ Administración Trump anuncia que el TPS de más de 350,000 haitianos terminará en febrero de 2026. La información 👉 https://t.co/paX0xP8f3V ✅ Sigue esta y más noticias las 24 horas en @ViX. #ViX #ViXStreaming #ViXGratis pic.twitter.com/HFjKj1ns0C — Univision Noticias (@UniNoticias) November 26, 2025

La instrucción, que entrará en vigor el 3 de febrero de 2026, fue firmada después de que la secretaria Kristi Noem confirmara el cambio de criterio sobre la situación en Haití.

El DHS advirtió a los haitianos amparados por el TPS que deben prepararse para salir del país si no cuentan con otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca

La agencia recomendó a los beneficiarios usar la aplicación “CBP Home” para solicitar lo que en el documento se describe como “autodeportación” a cambio de un bono de 1.000 dólares prometido por el Gobierno.

Esta medida marca un nuevo esfuerzo de la Administración del presidente Donald Trump para eliminar protecciones migratorias previamente otorgadas, después de que un juez federal bloqueara en septiembre una orden anterior que buscaba poner fin al TPS para más de un millón de inmigrantes de Venezuela y Haití.