La única derrota del Newcastle fue contra el Liverpool, y se produjo tras un gol en el tiempo de compensación. Ha habido empates contra el Manchester City y, apenas la semana pasada, con el Manchester United. Por lo tanto, no se trata de una casualidad por parte de un equipo que no tiene ninguna superestrella real -todavía- pero que está muy bien entrenado bajo el mando de Eddie Howe y tiene el mejor registro defensivo de la liga.

Harry Kane anotó un tanto a los 54 para el Tottenham, que también fue superado 2-0 por el Manchester United en la semana. Cuando el fondo soberano de Arabia Saudí compró el Newcastle, el equipo no había ganado y ocupaba el 19no puesto la temporada pasada.

¿Cómo queda el equipo tras la victoria?

Ahora, el Newcastle es cuarto y está a siete puntos del líder, el Arsenal, que empató 1-1 en el campo del Southampton y puso fin a su racha de ocho victorias en todas las competiciones. Fue la segunda vez que el Arsenal perdió puntos en la liga en 11 partidos.

La ventaja del Arsenal se sitúa ahora a dos puntos del Manchester City, con el Tottenham tres puntos atrás. Ha sido un buen fin de semana para el City, que ganó el sábado al Brighton por 3-1, de acuerdo con la información publicada por The Associated Prees.