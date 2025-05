Tottenham es campeón de la Europa League tras vencer al Manchester United

Tottenham Hotspur derrotó 1-0 al Manchester United en la final de la UEFA Europa League 2024-2025 disputada en el Estadio San Mamés de Bilbao, España.

Con este triunfo, los londinenses celebran su tercera Europa League y aseguran su regreso a la Champions League.

Tottenham rompe una sequía de 17 años sin títulos oficiales y se corona en un torneo europeo tras superar a un United que buscaba recuperar el prestigio perdido.

The road to Bilbao ends in glory for Tottenham 🤍#UELfinal pic.twitter.com/djI4ixy66G

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2025