Toto Wolff evalúa vender parte de su participación en Mercedes F1 en operación récord

Toto Wolff estaría en negociaciones para vender parte de su participación en Mercedes F1, operación que valoraría al equipo en $6,000 millones.
Por 
2025-11-12T15:01:37+00:00
Foto: Shutterstock

Publicado el 11/12/2025 a las 10:01

Toto Wolff, director de Mercedes F1, está en conversaciones avanzadas para vender parte de su participación en el equipo en una operación que valoraría al equipo en 6.000 millones de dólares, según reportes de Sportico y el Financial Times.

Propiedad dividida en tres

Actualmente, Wolff, Mercedes-Benz e Ineos poseen cada uno el 33% de las acciones del equipo. La venta incluiría cerca del 5% de la participación de Wolff a un inversor externo no identificado, pero sin cambios en su rol operativo.

Mercedes responde, sin confirmar

La escudería no hizo comentarios oficiales sobre las negociaciones, pero afirmó que la gobernanza del equipo se mantendrá sin cambios y que los tres socios «están plenamente comprometidos con el éxito continuo» en la F1.

Contexto competitivo

Mercedes dominó la Fórmula 1 con 8 títulos consecutivos de Constructores entre 2014 y 2021, pero actualmente marcha segunda en la clasificación de 2025 tras 21 de 24 carreras, detrás de McLaren, que ha conquistado el campeonato de constructores por segundo año seguido.

