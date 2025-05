Tory Lanez es hospitalizado tras brutal apuñalamiento en prisión de California

En ese incidente, el rapero disparó contra los pies de la también rapera Megan Thee Stallion luego de una discusión a la salida de una fiesta en Hollywood Hills.

Un jurado lo declaró culpable en diciembre de 2022 por agresión con un arma de fuego, posesión ilegal de la misma y disparo negligente, apuntó ‘ABC News’.

El caso tuvo amplia cobertura mediática y desató un fuerte debate sobre la violencia de género y el comportamiento de las celebridades en el entorno del hip hop.

Desde su ingreso a prisión, el entorno de Lanez había manifestado preocupación por su seguridad, dadas las tensiones derivadas de su condena y su notoriedad pública.

“Tory was st*bbed 14 times, including 7 wounds to his back, 4 to his torso, 2 to the back of his head, and 1 to the left side of his face. Both of his lungs collapsed, and he was placed on a breathing apparatus” pic.twitter.com/CovQiKRsdn

