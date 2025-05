Tornados y granizo amenazan al Medio Oeste de EE.UU. con una semana de clima severo

Una peligrosa secuencia de clima severo se inicia este miércoles en el centro y norte de EE.UU..

Esto con tormentas capaces de producir tornados, granizo de gran tamaño y vientos dañinos.

Se espera que el patrón de inestabilidad se extienda por al menos siete días, afectando a millones en el Medio Oeste, las Llanuras y eventualmente el Valle de Ohio.

Así lo destaca FOX WEATHER.

🟠 An Enhanced Risk (3/5) is in place TOMORROW (Thursday) for a large portion of the Upper Midwest.

While conditional, threats include damaging winds, large hail, and strong tornadoes—if key ingredients come together.

Chicago, Milwaukee, and Madison are all in the risk zone. pic.twitter.com/j7J276fjlf

— MyRadar Weather (@MyRadarWX) May 14, 2025