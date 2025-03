Tornados y climas severos dejan al menos 35 muertos en EEUU

Un poderoso sistema de tormentas ha golpeado con fuerza el centro y este de Estados Unidos, dejando a su paso un saldo trágico de al menos 35 personas fallecidas.

La combinación de tornados, tormentas de polvo, incendios forestales y ventiscas ha causado estragos en varias regiones del país.

El domingo marcó el tercer y último día de este sistema climático severo, con la amenaza extendiéndose a lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde el noreste hasta Florida.

De acuerdo con las autoridades, al menos 23 personas perdieron la vida en cuatro estados debido a los tornados que impactaron el Medio Oeste y el Sureste entre el viernes y el sábado.

🚨#BREAKING: Watch wild footage as someone captures their firsthand view from inside a tornado as it passes over them

📌#Tylertown | #Mississippi

Watch as someone bravely films from inside their trailer home as a powerful tornado engulfs them in Tylertown, Mississippi that… pic.twitter.com/yxIBc8fbEM

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 15, 2025