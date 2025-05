Brote de tornados deja al menos 21 muertos y devastación en varios estados

Un violento brote de tornados azotó el Valle de Ohio la noche del viernes, dejando al menos 21 muertos y causando estragos en Kentucky y Missouri.

Los equipos de rescate continúan su búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de viviendas destruidas.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que al menos 14 personas perdieron la vida en su estado.

La tragedia se extendió hasta Missouri, donde se reportaron siete muertes, cinco de ellas en el área de St. Louis.

Eerie scenes on Friday as sirens blare in Southern Indiana as a tornado rumbles through the Hoosier State countryside.

