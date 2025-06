Reportan daños significativos por tornados devastadores

El miércoles, el clima severo afectó al centro de Estados Unidos, causando daños significativos en Misuri e Illinois debido a ráfagas de viento y tornados.

Millones de personas en las regiones del Medio Oeste y los Grandes Lagos se mantuvieron bajo alerta debido a la amenaza de tornados y tormentas severas.

Desde la mañana, se emitieron alertas de tornado para millones de personas en Missouri, Illinois, Kentucky e Indiana.

Ciudades como St. Louis y Cape Girardeau en Missouri, y Quincy, Springfield y Champaign en Illinois, se vieron afectadas por las alertas.

#Severe storms brought ~12 tornadoes to MO, IL, and MI in just 4 hours, with millions still at risk. #Damaging winds, hail, and more tornadoes possible. @NBCNews pic.twitter.com/9oFdZmjCya

— Stephanie Hamilton 🇺🇸 (@StephanieHSpoke) June 19, 2025